Черчесов взял автограф у Путина

Twitter / dimsmirnov175

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов взял автограф у президента страны Владимира Путина. Видео опубликовано в Twitter журналиста «Комсомольской правды» Дмитрия Смирнова.

Глава государства и тренер вместе посетили стадион в Калининграде, принимавший матчи чемпионата мира по футболу. «Я тоже воспользуюсь служебным положением. Видели, да?» — сказал Черчесов после получения автографа.

Сборная России под руководством Черчесова дошла до 1/4 финала домашнего чемпионата мира, где уступила хорватам. Балканская команда, в свою очередь, добралась до финала, в котором проиграла французам.

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