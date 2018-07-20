Черчесов назвал лучший матч на чемпионате мира

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал матч своей команды с Хорватией в четвертьфинале чемпионата мира лучшим на турнире. Слова специалиста приводятся на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Черчесов, отвечая на вопрос о матче, который «по праву займет место в коллекции самых интригующих и безумных по сценарию», заявил: «Специально не стал об этом говорить, чтобы не показаться нескромным. Но раз вы сами сказали… По-моему, это лучший матч турнира. И по накалу, и по содержанию игры».

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Матч с Хорватией стал последним для сборной России на домашнем мундиале. Основное и дополнительное время завершились со счетом 2:2, в серии пенальти соперники оказались точнее — 4:3. В результате хорваты дошли до финала, где уступили команде Франции — 2:4.

Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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