Немцы вывели Черчесова из себя вопросом о допинге

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Станислав Черчесов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побеседовал с журналистами немецкого издания Der Spiegel о выступлении российской команды на домашнем чемпионате мира. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В ходе беседы немецкие журналисты задали вопрос о возможном употреблении российскими игроками запрещенных препаратов. Черчесов покинул помещение и согласился продолжить разговор только через некоторое время.

«Спросите меня о чем-то, что доказано фактами, и я дам вам ответ. Россию ваше мнение не интересует», — заявил 54-летний специалист.

9 июля журналисты Bild обратили внимание на вдыхание футболистами сборной России аммиака в перерыве матчей плей-офф чемпионата мира. В заметке подчеркивалось, что употребление данного вещества увеличивает приток кислорода, что может дать преимущество над соперником. При этом автор заметки подчеркнул, что аммиак не входит в перечень запрещенных препаратов.

Сборная России показала лучший результат на чемпионатах мира, остановившись в шаге от полуфинала. В матче с хорватами сборная России уступила в серии послематчевых пенальти. До этого команда Черчесова выбила из турнира испанцев. В матче за выход в 1/4 финала россияне переиграли испанцев в серии пенальти со счетом 4:3.

В финале ЧМ-2018 сыграют Франция и Хорватия. Матч пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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