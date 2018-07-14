Немцы вывели Черчесова из себя вопросом о допинге

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побеседовал с журналистами немецкого издания Der Spiegel о выступлении российской команды на домашнем чемпионате мира. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В ходе беседы немецкие журналисты задали вопрос о возможном употреблении российскими игроками запрещенных препаратов. Черчесов покинул помещение и согласился продолжить разговор только через некоторое время.

«Спросите меня о чем-то, что доказано фактами, и я дам вам ответ. Россию ваше мнение не интересует», — заявил 54-летний специалист.

9 июля журналисты Bild обратили внимание на вдыхание футболистами сборной России аммиака в перерыве матчей плей-офф чемпионата мира. В заметке подчеркивалось, что употребление данного вещества увеличивает приток кислорода, что может дать преимущество над соперником. При этом автор заметки подчеркнул, что аммиак не входит в перечень запрещенных препаратов.

Сборная России показала лучший результат на чемпионатах мира, остановившись в шаге от полуфинала. В матче с хорватами сборная России уступила в серии послематчевых пенальти. До этого команда Черчесова выбила из турнира испанцев. В матче за выход в 1/4 финала россияне переиграли испанцев в серии пенальти со счетом 4:3.

В финале ЧМ-2018 сыграют Франция и Хорватия. Матч пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени.

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