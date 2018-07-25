Определилось будущее Черчесова в сборной России

Тренер сборной России Станислав Черчесов сохранит свой пост. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, Черчесов продолжит работу и будет готовить команду к чемпионату Европы-2020», — сообщил агентству первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

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12 июля сам Черчесов отказался обсуждать вопросы, связанные с дальнейшими планами. Под руководством 54-летнего специалиста сборная России впервые в истории добралась до четвертьфинала чемпионата мира. Россияне не сумели попасть в полуфинал, уступив в серии послематчевых пенальти команде Хорватии со счетом 3:4 (2:2).

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. До этого специалист был занят в клубном футболе. Среди команд, которыми руководил Черчесов значатся московские «Спартак», «Динамо», пермский «Амкар», грозненский «Терек», польская «Легия».

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