Определилось будущее Черчесова в сборной России

Тренер сборной России Станислав Черчесов сохранит свой пост. Об этом сообщает ТАСС.
«Конечно, Черчесов продолжит работу и будет готовить команду к чемпионату Европы-2020», — сообщил агентству первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.
12 июля сам Черчесов отказался обсуждать вопросы, связанные с дальнейшими планами. Под руководством 54-летнего специалиста сборная России впервые в истории добралась до четвертьфинала чемпионата мира. Россияне не сумели попасть в полуфинал, уступив в серии послематчевых пенальти команде Хорватии со счетом 3:4 (2:2).
Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. До этого специалист был занят в клубном футболе. Среди команд, которыми руководил Черчесов значатся московские «Спартак», «Динамо», пермский «Амкар», грозненский «Терек», польская «Легия».