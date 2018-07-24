Черчесова выдвинули на звание лучшего тренера года

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вошел в число номинантов на звание лучшего тренера года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.

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Другими претендентами на награду стали главные тренеры сборной Франции Дидье Дешам и Хорватии Златко Далич, которые вывели свои национальные команды в финал чемпионата мира 2018 года, и наставники сборных Бельгии и Англии — Роберто Мартинес и Гарет Саутгейт.

В число номинантов также попали клубные специалисты — Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Диего Симеоне («Атлетико»), Эрнесто Вальверде («Барселона») и Зинедин Зидан («Реал»).

В расчет брались результаты, показанные с 3 июля 2017 года по 15 июля 2018-го. Церемония вручения наград ФИФА пройдет 24 сентября в Лондоне.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством команда остановилась в шаге от полуфинала чемпионата мира-2018. В матче 1/4 финала россияне встречались со сборной Хорватии и уступили в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4.

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