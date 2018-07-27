Высокую зарплату Черчесова в сборной оправдали

Бывший футболист петербургского «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал условия нового контракта тренера сборной России Станислава Черчесова. Его слова передает «Петербургский дневник».

«Я считаю справедливым, что у Черчесова в сборной такая высокая зарплата. Он должен получать не меньше, чем игроки, чтобы не упал его авторитет. Работает же тренер больше, чем футболисты, так что все правильно», — заключил Веденеев.

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26 июля спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил, что по новому соглашению 54-летний Черчесов будет получать 2,4 миллиона евро в год. Специалисту предложен контракт по схеме «2+2», предусматривающий пролонгацию в случае если национальная команда пройдет отборочный турнир к Евро-2020. Кроме того, с учетом бонусов оклад Черчесова может составить 3 миллиона евро в год.

25 июля первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян сообщил, что Черчесов продолжит работу в сборной. По словам функционера, специалист приступит к подготовке команды к следующему международному турниру — Евро-2020.

Черчесов возглавил сборную в августе 2016 года. Под его руководством россияне добрались до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где уступили хорватам в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. В 1/8 финала сборная России выбила из турнира испанцев. В группе команда Черчесова заняла второе место, пропустив вперед сборную Уругвая.

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