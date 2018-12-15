Хоккеист НХЛ забросил шайбу с отрицательного угла

Нападающий клуба «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид забросил шайбу с отрицательного угла в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфией Флайерс». Видео появилось в Twitter-аккаунте команды.

Форвард вынудил игрока соперника ошибиться, а затем добил шайбу с отрицательного угла (из-за ворот).

«Эдмонтон Ойлерс» обыграл «Филадельфию Флайерс» со счетом 4:1. В активе Макдэвида 48 (19+29) очков в 32 встречах регулярного чемпионата. Нападающий входит в тройку лучших бомбардиров НХЛ.

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