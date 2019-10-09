Ковальчук ударил по летящей шайбе и отправил ее в ворота

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингс» Илья Ковальчук забросил первую шайбу в сезоне-2019/2020, отличившись в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калгари Флеймс». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте команды из Калифорнии.
Ковальчук отметился во втором периоде встречи. Хоккеисты «Кингс» доставили шайбу к воротам соперника, после броска одного из игроков она взлетела в воздух. Российский форвард ударил по шайбе клюшкой и отправил ее в сетку. Результативное действие Ковальчука помогло «Лос-Анджелесу» одержать первую победу в сезоне — 4:3. Нападающий также отличился впервые.
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