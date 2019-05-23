Ковальчук потребовал страсти от сборной России после победы над США

Капитан сборной России Илья Ковальчук прокомментировал победу над национальной командой США в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею. Его слова приводит «Матч ТВ».

Ковальчук отказался называть российскую команду машиной, но посчитал ее одной из лучших на турнире. Он добавил, что сборная нацелена на полуфинал.

Материалы по теме Гудбай, Америка Россияне обыграли США на чемпионате мира. Впереди полуфинал

По мнению хоккеиста, в первом периоде матча против США отечественная команда играла качественно, но во втором ухудшила результат. «Нам нужно сохранять ту же страсть и тот же стиль игры, что был в начале матча, надо быть агрессивными на льду», — заявил он.

Ранее 23 мая сборная России одержала победу над национальной командой США в четвертьфинальном матче на чемпионате мира. Встреча завершилась со счетом 4:3.

Также в полуфинал вышла сборная Канады, обыгравшая швейцарцев в овертайме со счетом 3:2. Еще две встречи 1/4 финала проходят на момент написания новости. Между собой играют команды Чехии и Германии, Финляндии и Швеции. После этого определятся полуфинальные пары.

Чемпионат мира, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!