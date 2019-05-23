Сборная России обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Сборная России по хоккею одержала победу над национальной командой США в четвертьфинальном матче на чемпионате мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 23 мая в Братиславе и завершилась со счетом 4:3 в пользу россиян. В составе победителей отметились Никита Гусев (1-я минута), Михаил Сергачев (15-я), Кирилл Капризов (42-я) и Михаил Григоренко (47-я), у американцев — Брэди Шей (22-я), Ноа Хэнифин (46-я), Алекс Дебринкет (58-я).

Россия стала единственной командой на чемпионате мира, выигравшей все матчи группового этапа. Сборная одержала семь побед подряд, заняв первое место в турнирной таблице группы B. Американцы стали четвертыми в группе А, в их активе было пять побед при двух поражениях.

Чемпионат мира проходит с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.

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