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Бывший тренер хоккейной сборной России предостерег команду перед игрой с США

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Вячеслав Быков

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков заявил, что команда является фаворитом в четвертьфинальном матче чемпионата мира против США. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

Быков отметил, что сборная России по всем параметрам сильнее своего соперника, поэтому обязана проходить его. В то же время специалист предостерег команду от игры в «легкий хоккей». «Сборная США — молодая, задорная, технически одаренная команда. Может быть, она уступает нам в звездности, но и там немало очень талантливых хоккеистов», — сказал Быков.

Накануне матча капитан американцев Патрик Кейн также отметил высокий класс российских хоккеистов и признал, что они будут наказывать за ошибки. При этом форвард отметил, что он и его партнеры попытаются сорвать все планы сборной России и заставить ее разочароваться.

Сборная России со стопроцентными показателями выиграла группу В, американцы в группе А заняли четвертое место. Команды сыграют 23 мая. В других четвертьфиналах встретятся Канада и Швейцария, Финляндия и Швеция, Чехия и Германия.

Чемпионат мира завершится 26 мая. Турнир проходит в Братиславе и Кошице.

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