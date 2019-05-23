Капитан сборной США оценил команду России перед четвертьфиналом чемпионата мира

Нападающий и капитан сборной США по хоккею Патрик Кейн оценил команду России, с которой американцы сыграют в четвертьфинале чемпионата мира в Словакии. Слова игрока приводит «Спорт-Экспресс».

Кейн заявил, что в составе сборной России есть множество хоккеистов высочайшего уровня, которые «будут наказывать, если дать им время и пространство». Он считает, что моменты у ворот его команды будут возникать в любом случае, однако американцам нужно свести их к минимуму.

«Нужно сорвать их планы, заставить разочаровываться», — заявил Кейн. Также он отметил, что в Братиславе, где состоится игра, лед лучше, чем в Кошице, что пойдет на пользу его команде.

Сборная России со стопроцентными показателями выиграла группу В, американцы в группе А заняли четвертое место. Команды сыграют 23 мая. В других четвертьфиналах встретятся Канада и Швейцария, Финляндия и Швеция, Чехия и Германия.

Чемпионат мира завершится 26 мая. Турнир проходит в Братиславе и Кошице.

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