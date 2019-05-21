Российские хоккеисты забросили семь шайб и разгромили Швецию на чемпионате мира

Сборная России по хоккею разгромила команду Швеции на чемпионате мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Последняя встреча группового этапа турнира прошла в Братиславе и завершилась со счетом 7:4 в пользу россиян. В составе победителей отметились Артем Анисимов (21-я минута), Евгений Дадонов (25-я), Александр Овечкин (29-я), Кирилл Капризов (35-я), Михаил Григоренко (38-я), Евгений Малкин (38-я), Дмитрий Орлов (53-я). Шведы ответили шайбами Габриэля Ландеског (восьмая), Вильяма Нюландера (53-я), Оливера Экмана-Ларссона (57-я) и Джона Клингберга (59-я).

Победа над шведами стала для россиян седьмой в семи поединках на чемпионате мира. Ранее на групповом этапе сборная обыграла соперников из Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

Чемпионат мира завершится 26 мая. Действующими чемпионами мира являются шведы.

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