Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею

Штаб сборной России по хоккею назвал состав на чемпионат мира в Братиславе. Список игроков приводится на сайте Федерации хоккея России.

В заявку на данный момент попали 27 человек.

Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин.

Защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Артем Блажиевский, Александр Елесин, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Михаил Сергачев.

Нападающие: Иван Телегин, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артем Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.

По прибытии в Братиславу тренерский штаб сборной объявит имена 25 хоккеистов, которые попадут в окончательную заявку.

30 апреля сообщалось, что капитаном сборной России на турнире станет форвард Илья Ковальчук. Его ассистентами стали Евгений Малкин, Александр Овечкин и Сергей Плотников (СКА).

Чемпионат мира пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. Сборная России на групповом турнире встретится с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

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