Овечкин сыграет за сборную России на чемпионате мира

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин подтвердил, что примет участие в чемпионате мира 2019 года в составе сборной России. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте национальной команды.

Помимо Овечкина, в расположение сборной прибудут его одноклубники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, а также форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов и защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев.

Участие Овечкина, Кузнецова и Орлова в турнире стало возможным после вылета «Вашингтона» из розыгрыша Кубка Стэнли. Действующий обладатель трофея уступил в первом раунде «Каролине Харрикейнс». Общий счет в серии — 3:4.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Норвегии, Австрии, Чехии, Италии, Латвии, Швейцарии и Швеции.

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