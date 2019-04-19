В Овечкине разглядели бойца MMA

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник считает, что его соотечественник, хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин мог быть выступать в смешанных единоборствах (MMA). Его слова приводит «Р-Спорт».

41-летний спортсмен прокомментировал драку Овечкина и россиянина из «Каролины Харрикейнс» Андрея Свечникова во время третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли. Форвард «Кэпиталс» нокаутировал оппонента. «Задатки бойца у него точно есть, но меня все равно коробит, когда в хоккее начинаются драки. Да так у них принято, там считается, что есть тафгаи. Но тогда бы разделили чистый хоккей и хоккей с тафгаями», — заключил он.

Олейник возглавит второй турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России, который пройдет 20 апреля в Санкт-Петербурге. Соперником россиянина станет голландец Алистар Оверим.

Боец ММА занимает девятую строчку рейтинга тяжеловесов UFC. Олейник профессионально выступает с 1996 года. На его счету 57 побед и 11 поражений.

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