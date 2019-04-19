Появились новые подробности о состоянии побитого Овечкиным хоккеиста

Нападающий «Каролины Харрикейнс» Андрей Свечников может пропустить оставшиеся матчи серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтон Кэпиталс». Об этом в интервью сайту лиги рассказал главный тренер команды Роб Бриндамор.

По словам тренера, он не уверен, что Свечников сможет помочь команде. «Мы до сих пор не знаем, было ли у него зафиксировано сотрясение мозга. Надеемся, он сможет восстановиться. Он уже приступил к тренировкам, и возможно, если захочет и будет в состоянии, то сможет вновь вступить в игру», — заявил Бриндамор.

Свечников подрался с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным во время третьего матча серии. Овечкин нокаутировал соперника, после чего тот не смог вернуться на лед.

После случившегося Свечников попал в больницу, где прошел обследование. У 19-летнего игрока было подозрение на сотрясение мозга.

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