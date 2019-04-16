Стало известно о состоянии побитого Овечкиным хоккеиста

Нападающий «Каролины Харрикейнс» Андрей Свечников пропустит четвертый матч серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Вашингтон Кэпиталс» после драки с Александром Овечкиным. Об этом в Twitter-аккаунте сообщила журналистка Изабель Хуршудян со ссылкой на главного тренера «Каролины» Рода Бриндамора.

Свечников прошел обследование и был выписан из больницы. У 19-летнего игрока подозрение на сотрясение мозга. Сейчас он проходит через специальный протокол Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин и Свечников подрались во время третьего матча первого раунда плей-офф Кубка Стэнли, прошедшего в ночь на 16 апреля. Форвард «Кэпиталс» нокаутировал Свечникова, после чего нападающий «Харрикейнс» не смог вернуться на лед. По словам Овечкина, соперник сам предложил ему подраться.

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор посчитал, что зачинщиком потасовки был не Свечников. Тренер заявил, что на видеозаписи видно, как Овечкин первым сбрасывает краги.

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