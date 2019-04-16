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Овечкина раскритиковали за драку с 19-летним россиянином

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Главный тренер «Каролины Харрикейнс» Род Бриндамор прокомментировал драку своего подопечного Андрея Свечникова против форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина во время третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли. Слова специалиста приводит Washington Post.

Бриндамор подверг сомнению тот факт, что зачинщиком потасовки стал Свечников. Тренер заявил, что на видеозаписи видно, как Овечкин первым сбрасывает игровые перчатки. «Это немного разочаровывает, потому что Свечников получил травму. Это был его первый бой. Он ни разу до этого не дрался», — сказал Бриндамор.

По мнению наставника «Каролины», Овечкин знал, что Свечников никогда не дрался на льду. «Это беспокоит меня», — подчеркнул Бриндамор.

Российские хоккеисты подрались во время матча, прошедшего в ночь на 16 апреля. Овечкин нокаутировал Свечникова, после чего нападающий «Каролины Харрикейнс» не сумел вернуться на лед. По словам капитана «Вашингтона», соотечественник сам предложил ему подраться.

«Каролина» победила со счетом 5:0, однако проигрывает в серии — 1:2.

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Предыстория: Юный россиянин вызвал Овечкина на бой и отправился в нокаут
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