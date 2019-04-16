Юный россиянин вызвал Овечкина на бой и отправился в нокаут

SPORTSNET / YouTube

19-летний нападающий «Каролины Харрикейнс» Андрей Свечников подрался с форвардом «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным во время третьего матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Sportsnet.

Два россиянина сцепились в первом периоде. По словам Овечкина, на бой его вызвал сам Свечников. В ходе короткой драки форвард «Вашингтона» отправил соперника в нокаут. Оба хоккеиста были удалены на пять минут, но Свечников на лед больше не вернулся.

«Каролина Харрикейнс» победила в этом матче со счетом 5:0, однако уступает в серии — 1:2.

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