Овечкин прокомментировал нокаут 19-летнего соотечественника

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал драку с соотечественником Андреем Свечниковым из «Каролины Харрикейнс». Слова спортсмена приводит RMNB.

Овечкин пожелал Свечникову здоровья и заверил, что ему не хотелось его травмировать. «Я не самый большой боец, как и он», — сказал форвард «Вашингтона», для которого эта драка стала четвертой в карьере. При этом Овечкин назвал Свечникова зачинщиком потасовки.

«Он попросил меня подраться, я ответил: "Вперед"», — заявил российский хоккеист.

Овечкин и Свечников подрались во время третьего матча первого раунда плей-офф Кубка Стэнли, прошедшего в ночь на 16 апреля. Форвард «Кэпиталс» нокаутировал Свечникова, после чего нападающий «Харрикейнс» не смог вернуться на лед.

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор подверг сомнению тот факт, что зачинщиком потасовки был Свечников. Тренер заявил, что на видеозаписи видно, как Овечкин первым сбрасывает краги.

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