Овечкин оформил дубль и приблизился к Уэйну Гретцки

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин дважды отличился в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампа-Бэй Лайтнинг». Видео первого гола россиянина опубликовано на YouTube-канале «Кэпиталс».
Столичный клуб праздновал победу со счетом 6:3. 33-летний россиянин оформил дубль, тем самым доведя количество заброшенных шайб в регулярном сезоне до 51. Овечкин в восьмой раз в карьере достигает данной отметки, что ставит его на третье место в истории лиги. По девять сезонов с 50 и более шайбами провели канадские хоккеисты Уэйн Гретцки и Майк Босси.
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