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Овечкин забросил 49-ю шайбу в чемпионате и помог «Вашингтону» победить

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@Capitals / Twitter

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнс». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте столичного клуба.

На 45-й минуте матча Овечкин завершил комбинацию, забросив шайбу с дистанции и сделав счет 2:1 в пользу «Кэпиталс». Окончательный счет во встрече 4:1 в пользу столичной команды. Российский форвард записал на свой счет 49-ю заброшенную шайбу в нынешнем сезоне, упрочив лидерство в споре снайперов.

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