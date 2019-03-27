Овечкин забросил 49-ю шайбу в чемпионате и помог «Вашингтону» победить

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнс». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте столичного клуба.
На 45-й минуте матча Овечкин завершил комбинацию, забросив шайбу с дистанции и сделав счет 2:1 в пользу «Кэпиталс». Окончательный счет во встрече 4:1 в пользу столичной команды. Российский форвард записал на свой счет 49-ю заброшенную шайбу в нынешнем сезоне, упрочив лидерство в споре снайперов.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!