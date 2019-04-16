Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом и признал его настоящим русским

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор обратился к нападающему «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину. Он опубликовал свое сообщение в Twitter.

Макгрегор поздравил российского форварда, который 16 апреля подрался с соотечественником Андреем Свечниковым из «Каролины Харрикейнс». Ирландец назвал Овечкина «настоящим русским» и пожелал увидеться с ним. В конце поста он написал фразу: «Они могут бежать, но все равно не спрячутся».

Овечкин и Свечников подрались во время третьего матча первого раунда плей-офф Кубка Стэнли, прошедшего в ночь на 16 апреля. Форвард «Кэпиталс» нокаутировал Свечникова, после чего нападающий «Харрикейнс» не смог вернуться на лед. По словам Овечкина, соперник сам предложил ему подраться.

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор подверг сомнению тот факт, что зачинщиком потасовки был Свечников. Тренер заявил, что на видеозаписи видно, как Овечкин первым сбрасывает краги.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!