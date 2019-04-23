Овечкина выгнали со льда за аплодисменты судьям

SPORTSNET / YouTube

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил 12-минутное удаление во время матча первого раунда Кубка Стэнли против «Каролины Харрикейнс». Видеозапись опубликована на YouTube-канале Sportsnet.

За минуту до конца третьего периода Овечкин ударил клюшкой соперника, за что получил штраф на две минуты. Форвард отреагировал на это решение судей аплодисментами, а потом что-то сказал им. В итоге арбитры наказали Овечкина 10-минутным удалением.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Каролины». Счет в серии — 3:3.

16 апреля Овечкин также получил длительный штраф из-за драки с соотечественником Андреем Свечниковым. Он нокаутировал форварда «Каролины», тот на лед больше не вернулся.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



