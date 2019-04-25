Клуб Овечкина вылетел из Кубка Стэнли

«Вашингтон Кэпиталс» уступил клубу «Каролина Харрикейнс» в ключевом матче первого раунд плей-офф Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хоккеистам «Каролины» удалось одержать победу над столичным клубом в седьмом матче серии, благодаря шайбе, заброшенной во втором овертайме. Российский форвард «Кэпиталс» Александр Овечкин отметился результативной передачей.

«Кэпиталс» удачно начали серию первого раунда плей-офф, добившись двух побед подряд (4:2. 4:3). В третьем матче «Харрикейнс» разгромили соперника со счетом 6:0, а после одержали еще одну победу (2:1), сравняв счет в серии. В последующих двух встречах команды по разу обыграли друг друга: сперва «Вашингтон» всухую разгромил соперника (6:0), а после «Каролина» реабилитировалась, обыграв «Кэпиталс» со счетом 5:2 .

Овечкин набрал девять очков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. На его счету четыре заброшенных шайбы и пять результативных передач. В сезоне-2017/2018 «Вашингтон Кэпиталс» впервые в истории стал обладателем трофея.

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