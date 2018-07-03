Овечкин выставит Кубок Стэнли в день игры сборной России в четвертьфинале ЧМ

Нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин привезет Кубок Стэнли в Москву 7 июля. Трофей выставят в фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram.

«Дорогие друзья, буду рад видеть всех желающих сфотографироваться с Кубком Стэнли! До встречи!» — написал он в соцсети.

7 июля сборная России сыграет с Хорватией в 1/4 финала турнира. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

По традиции, каждый из хоккеистов, завоевавших кубок, может отвезти его к себе на родину. 7 июня «Вашингтон Кэпиталс» стал обладателем награды, победив в пятом матче финальной серии «Вегас Голден Найтс».

32-летний Овечкин с 2005 года выступает за «Вашингтон». В этом сезоне форвард впервые вышел с командой в финал Кубка Стэнли и впервые завоевал трофей. В активе нападающего три победы на чемпионатах мира вместе со сборной России (2008, 2012, 2014).

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