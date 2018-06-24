Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прилетел в Москву без Кубка Стэнли. Об этом в воскресенье, 24 июня, сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, график путешествия трофея еще не утвержден. По традиции, каждый из хоккеистов, завоевавших кубок, может отвезти его к себе на родину.

7 июня «Вашингтон Кэпиталс», капитаном которого является Овечкин, стал обладателем Кубка Стэнли, победив в пятом матче финальной серии «Вегас Голден Найтс».

32-летний Овечкин с 2005 года выступает за «Вашингтон». В этом сезоне форвард впервые вышел с командой в финал Кубка Стэнли и впервые завоевал трофей. В активе форварда три победы на чемпионатах мира вместе со сборной России (2008, 2012, 2014).

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