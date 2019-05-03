Овечкин высказался о драке с 19-летним россиянином

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заявил, что не жалеет о драке с соотечественником Андреем Свечниковым из «Каролины Харрикейнз». Слова хоккеиста приводит Sport24.

Овечкин и Свечников сошлись в поединке во время матча первого раунда Кубка Стэнли. Форвард «Вашингтона» нокаутировал 19-летнего соперника. В интервью изданию Овечкин заявил, что на месте Свечникова не стал бы драться со звездой НХЛ. Сам игрок «Каролины» рассказывал, что соотечественник «сам напросился».

По итогам серии «Вашингтон», действующий обладатель Кубка Стэнли, вылетел из турнира. Овечкин же сейчас находится в расположении сборной России и готовится к чемпионату мира в Братиславе. Форвард отметил, что соскучился по национальной команде.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Норвегии, Австрии, Чехии, Италии, Латвии, Швейцарии и Швеции.

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