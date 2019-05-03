Спорт
 
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Матч окончен
2:1
Общий счет 4:4
Бостон Брюинз
Бостон
НХЛ - плей-офф • 1/2 финала - Восток. 3-й матч
Ренн
Ренн
Матч окончен
2:2
Монако
Монако
Франция - Лига 1 • 34-й тур
Барселона
Барселона, Испания
Матч окончен
3:0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Лига чемпионов • 1/2 финала. 1-й матч
Арсенал
Лондон, Англия
Матч окончен
3:1
Валенсия
Валенсия, Испания
Лига Европы • 1/2 финала. 1-й матч
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Матч окончен
1:1
Челси
Лондон, Англия
Лига Европы • 1/2 финала. 1-й матч
Ювентус
Турин
Сегодня
Начало в 21:30 (МСК)
Торино
Турин
Италия - Серия А • 35-й тур
Последние новости
В МИД отреагировали на идею заменить «Бессмертный полк» на Украине
Основатель LinguaLeo зарезал сестру
Россияне получат «скидку» на фитнес
Россиянин испортил памятник и попросил перекрасить его в «достойный цвет»
Найден неизвестный прижизненный портрет Леонардо да Винчи
Лепсу запретили приезжать в Литву
Коломойский высказался о победе Зеленского на выборах
Украина вновь обвинила Россию в подготовке новой газовой войны
Россия захотела продать Турции Су-57
Новости партнеров

Овечкин высказался о драке с 19-летним россиянином

Перейти в «Мою Ленту»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заявил, что не жалеет о драке с соотечественником Андреем Свечниковым из «Каролины Харрикейнз». Слова хоккеиста приводит Sport24.

Овечкин и Свечников сошлись в поединке во время матча первого раунда Кубка Стэнли. Форвард «Вашингтона» нокаутировал 19-летнего соперника. В интервью изданию Овечкин заявил, что на месте Свечникова не стал бы драться со звездой НХЛ. Сам игрок «Каролины» рассказывал, что соотечественник «сам напросился».

По итогам серии «Вашингтон», действующий обладатель Кубка Стэнли, вылетел из турнира. Овечкин же сейчас находится в расположении сборной России и готовится к чемпионату мира в Братиславе. Форвард отметил, что соскучился по национальной команде.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Норвегии, Австрии, Чехии, Италии, Латвии, Швейцарии и Швеции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Не стал бы в 19 лет драться со звездой НХЛ». Овечкин — о Свечникове, ЧМ и проблемах Малкина
Овечкин сыграет за сборную России на чемпионате мира
Побитый Овечкиным хоккеист раскрыл подробности драки
Другие материалы рубрики
Спорт00:10 2 мая
Лучницы на Олимпийских играх 1908 года

Долгие проводы

Больше ста лет назад Россия на две недели опоздала на Олимпиаду. И завоевала первое золото
14:57Сегодня

Российский хоккеист объяснил разницу между НХЛ и КХЛ

13:44Сегодня

Дисквалифицированного по допинговому делу россиянина уличили во лжи

11:31Сегодня

Глушаков из мести запретил дочери вылетать из России

Спорт00:0210 апреля
Усэйн Болт

Забей, Болт

Самый быстрый человек в мире мечтает стать футболистом. Зачем ему это нужно?
19:3329 апреля

Нурмагомедова раскритиковали за борьбу с медвежонком

20:45 2 мая

Призер Олимпиады в Сочи попал в больницу после попытки побить мировой рекорд

15:5229 апреля

Майк Тайсон поведал о бандитской юности

Спорт00:0130 апреля

«Уж очень быстро бегают»

Эти клубы играют в футбол больше ста лет. За что «Тоттенхэм» и «Аякс» прозвали «евреями»?
10:30Сегодня

Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW

18:01 2 мая

Расист Дацик признал величие Майка Тайсона

22:1628 апреля

Стала известна причина потасовки между Неймаром и фанатом

Россия
Флаг вам в руки
Самые удивительные гербы и стяги России: сложный, но веселый тест
Россияне осудили «пивной» танк в честь Дня Победы
Власти отреагировали на георгиевские ленточки со свастикой
В Крыму ответили на слова Зеленского об общем между Россией и Украиной
В Госдуме нашли способ избежать пробок перед праздниками
Продавцы георгиевских ленточек со свастикой устроили драку
Укравший невесту российский депутат объяснился
Все материалы
Мир
«Американцы уже готовят санкции»
 
Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы
Армия Хафтара похвасталась успехами в захвате Триполи
Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии
Россия объяснила ОБСЕ упрощение гражданства для жителей Донбасса
В море обнаружили утечку газа из бомб Первой мировой
МИД подтвердил подготовку встречи Лаврова и Помпео
Все материалы
Бывший СССР
Панкисское нашествие
Это грузинское ущелье называют «логовом террористов». Здесь по своим законам живут чеченцы
В ДНР сообщили об очередях за российскими паспортами
Оставили за кадром
Армения готова дружить с Россией. Что ей мешает?
ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты
Коломойский высказался о победе Зеленского на выборах
Киев выследит новых россиян из Донбасса
На Украине собрались ответить на акцию «Бессмертный полк»
Все материалы
Экономика
Выпустили пар
Китайцы умирают от смога и газов. Эти автомобили стали их надеждой на спасение
Россияне получат «скидку» на фитнес
В Европе сравнили с предательством помощь украинской компании
Энергетическая пропасть
Станет ли отраслевым прорывом программа модернизации ТЭС?
Повод для паники
Люди стыдятся расстройств психики. Из-за этого мир теряет триллионы
Украина вновь обвинила Россию в подготовке новой газовой войны
В Россию начал поступать купленный за рубежом газ
Все материалы
Силовые структуры
«Я мечтаю разрушить мифы о русской мафии»
Британец 30 лет пытался понять российский криминал. Но так и не понял
Настоящие полковники
Пять офицеров ФСБ задержаны за вымогательство и взятки. В спецслужбе разгорается скандал
Сергей Пашин«Это не мафия, это свои люди»
В лихие 90-е он был милосердным судьей. За это его ненавидели коллеги и уважали подсудимые
Назван самый богатый сотрудник ФСБ
Россиянин ударил жену прокурора и поплатился
Напавшего на российскую школу подростка отправили лечиться
Эхо войны
Это оружие спрятали десятки лет назад. Россияне случайно находят его в своих домах
Все материалы
Наука и техника
Фрагменты памятника Александру II в Кремле после его разрушения в 1918 году. Слева от Спасской башни — церковь святой Екатерины Вознесенского монастыря, взорванная в 1929 году«Потрясенные музейщики увидели лишь груду камней»
Почему при Сталине уничтожили древнейшие святыни Кремля
SpaceX признала гибель пилотируемого корабля Crew Dragon
Россия захотела продать Турции Су-57
Живая сталь
В России создали искусственный скелет. Он поднимет на ноги тысячи людей
Испытан первый в мире самолет без закрылков
Cпасающий от ожирения повседневный продукт сочли опасным
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Все материалы
Спорт
Лучницы на Олимпийских играх 1908 годаДолгие проводы
Больше ста лет назад Россия на две недели опоздала на Олимпиаду. И завоевала первое золото
Российский хоккеист объяснил разницу между НХЛ и КХЛ
Дисквалифицированного по допинговому делу россиянина уличили во лжи
Глушаков из мести запретил дочери вылетать из России
«Уж очень быстро бегают»
Эти клубы играют в футбол больше ста лет. За что «Тоттенхэм» и «Аякс» прозвали «евреями»?
Призер Олимпиады в Сочи попал в больницу после попытки побить мировой рекорд
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Все материалы
Культура
Певица LizzoДива бодипозитива
Икона феминизма, рокер в разводе и прощание с The Cranberries — главные новые альбомы
Фрагмент картины «Вампир», 1895 Крик и поцелуй
Этот гений дружил с нацистами, думал о смерти и боялся сойти с ума: неизвестный Мунк
«Достойно похоронить еврея не было никакой возможности»
История женщины, которая пыталась спасти Анну Франк
Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»
Умер исполнитель роли Чубакки из «Звездных войн»
На «Евровидении» ввели новое правило
Уничтоженные в СССР
Десять главных сериалов на замену «Игре престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Страшно стыдно
Студент обманул тысячи любителей порно и нажил миллионы. Его схема работает до сих пор
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
Пикабушный бунт, клубничный и беспощадный
Как устроен «русский Reddit» и почему фанаты объявили ему войну
Выступление Самбурской вырезали из эфира Первого канала
В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста
В сети поделились самыми неожиданными действенными советами
Пиратская копия новых «Мстителей» попала на телевидение
Все материалы
Ценности
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
«В любом обществе есть свои извращенцы и развратники»
Пока светские еврейки служат в армии и гуляют в клубах, ортодоксальные молятся и рожают
Меган Маркл нарушит очередную королевскую традицию
Самый популярный бренд одежды в мире стал доступен в Москве
Французский мясник раскрыл секрет приготовления вкусного шашлыка
Dior «выпустил» на подиум кошку
Все материалы
Путешествия
Город мертвых
Это кладбище привлекает тысячи людей со всего мира. В чем его секрет?
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Грузовик врезался в «Боинг» в московском аэропорту
Воздушный шар едва не унес ребенка в открытое море в Крыму
От россиян требовали признать Крым украинским ради заселения в отель
Федор Конюхов застрял
Все материалы
Из жизни
Сотрудник организации «Охрана дикой природы Австралии»Настоящие садисты
В Австралии задумали убить два миллиона кошек. Вся страна против
Джуд Лоу тайно женился
«Это моя страсть»
Они бросили работу и прежнюю жизнь ради чешуи, хвостов и русалок
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Названы российские города с самыми счастливыми людьми
Индийские военные обнаружили следы йети
Волки оказались заботливее собак
Все материалы
Автомобили СССР на экспорт
Какие советские машины продавали за границу?
Дань классике
Toyota FXS — японская баркетта, у которой не было шансов увидеть дороги
Обреченный
Тест обновленного седана XE: старые проблемы в свежей обертке
Главные концепты Alfa Romeo
Избранное на Моторе: вспоминаем лучшее от дизайнеров «Альфы»
Внедорожник Range Rover стал «мягким» гибридом
Aston Martin выпустил купе Vantage для любителей «механики»
Volkswagen Amarok превратили в широченный двухметровый внедорожник
Все материалы
Дом
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Совершенно секретно
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Миксер с крышкой
Каким архитекторы видят новый Нотр-Дам: сумасшедшие идеи со всего мира
Названы самые популярные небоскребы Москвы
Подписан закон об ипотечных каникулах
В Крыму подорожали новостройки
У жены Зеленского нашли элитную квартиру в Крыму
Все материалы