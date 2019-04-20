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Побитый Овечкиным хоккеист раскрыл подробности драки

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Александр Овечкин и Андрей Свечников

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал о драке с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Его слова приводятся в Twitter-аккаунте журналистки Саманты Пелл.

«Он сам напросился на поединок. Я не супергерой, чтобы вызывать его на бой... но я согласился. Как я и сказал, я просто собирался постоять за себя», — заявил Свечников. Хоккеист отметил, что Овечкин извинился перед ним.

Свечников подрался с Овечкиным во время третьего матча серии. Овечкин нокаутировал соперника, после чего тот не смог вернуться на лед. По словам форварда «Кэпиталз», Свечников сам предложил ему подраться.

После случившегося Свечников попал в больницу, где прошел обследование. У 19-летнего игрока было подозрение на сотрясение мозга. Он пропустил четвертый матч серии и не сыграет в пятом.

Счет в серии до четырех побед 2-2, пятая встреча пройдет в Вашингтоне 20 апреля.

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