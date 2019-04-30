Выбран капитан сборной России на чемпионате мира по хоккею

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингс» Илья Ковальчук выбран капитаном сборной России на чемпионат мира. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Федерации хоккея России (ФХР).

Ассистентами Ковальчука стали Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинс»), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталс») и Сергей Плотников (СКА).

36-летний Ковальчук дважды был капитаном сборной на чемпионатах мира — в 2010-м и 2015-м. Также он был капитаном команды Олимпийских атлетов из России на Играх 2018 года в Пхенчхане, где российские игроки завоевали золотые медали.

Хоккеист является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады-2002. В июне прошлого года он подписал контракт с «Лос-Анджелесом» на три года. До этого форвард шесть лет играл в СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Чемпионат мира пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. Сборная России на групповом турнире встретится с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

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