Ковальчук уложил двух соперников за пять секунд

NHL / YouTube

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингс» Илья Ковальчук отметился двумя силовыми приемами за короткий промежуток времени в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Ванкувер Кэнакс». Видео появилось на YouTube-канале НХЛ.

В третьем периоде Ковальчук плечом встретил одного двигавшегося на него соперника, а через пять секунд сбил с ног другого в борьбе за шайбу. Силовые приемы россиянина привели в восторг скамейку запасных «Кингс».

Встреча завершилась поражением «Лос-Анджелеса» в серии буллитов со счетом 3:4. Ковальчук свою попытку реализовал. После 57 матчей «регулярки» «Кингс» с 52 очками замыкают турнирную таблицу Западной конференции.

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