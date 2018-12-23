Российский хоккеист набрал пять очков в матче НХЛ и стал первой звездой дня

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал пять очков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерс». Обзор встречи появился на YouTube-канале турнира.
Кучеров забросил шайбу и четырежды ассистировал партнерам. «Тампа-Бэй» одержала победу со счетом 6:3. Российский форвард отметился пятью очками в одном матче впервые в карьере. Его признали первой звездой дня в НХЛ.
Второй звездой назван нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук, третьей — вратарь «Виннипег Джетс» Лоран Броссуа.
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