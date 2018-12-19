40-летний Дацюк захотел в НХЛ

Нападающий санкт-петербургского СКА Павел Дацюк планирует вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) в следующем сезоне. Об этом в своем Twitter-аккаунте рассказал журналист Боб Маккензи.

«Ходят слухи о том, что 40-летний Павел Дацюк подумывает о возвращении в НХЛ, однако его агент Дэн Мильштейн утверждает обратное: "Каждый год мы рассматриваем разные варианты. На данный момент НХЛ не наш вариант"», — написал журналист.

Маккензи отметил, что в июле Дацюку исполнится 41 год. До 1 июля правами на хоккеиста владеет клуб НХЛ «Аризона Койотис». По истечении этого срока россиянин станет свободным агентом.

Летом 2016 года клуб НХЛ «Детройт Ред Уингс», в составе которого Дацюк выступал на протяжении 14 сезонов и дважды стал обладателем Кубка Стэнли, обменял игрока в «Аризону». После этого хоккеист покинул НХЛ и присоединился к СКА. В сезоне-2018/2019 нападающий забросил семь шайб и сделал 21 передачу в 32 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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