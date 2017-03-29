«Детройт» после ухода Дацюка впервые за 27 лет остался вне плей-офф НХЛ

«Детройт Ред Уингс» проиграл «Каролине Харрикейнс» (1:4) в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и потерял шансы на выход в плей-офф. Об этом сообщаетcя на сайте лиги.

В составе «Каролины» голами отметились Ли Стемпняк, Йоаким Нордстром, Джордан Стаал и Элиас Линдхольм. У «Детройта» отличился Томаш Носек.

Сейчас «Детройт» занимает 15-е место в Восточной конференции, имея в активе 74 очка после 76 встреч регулярного чемпионата.

«Красные крылья» прервали серию из 25 сезонов подряд, когда клуб выходил в стадию плей-офф. В предыдущий раз «Детройт» пропускал решающие матчи 27 лет назад, когда в регулярном чемпионате сезона-1989/90 занял девятое место в конференции, набрав 70 очков в 80 матчах. После этого клуб четыре раза побеждал в Кубке Стэнли (1997,1998, 2002, 2008).

Летом 2016-го команду покинул российский форвард Павел Дацюк, выступавший за «Ред Уингс» с 2001 года. Нападающий присоединился к петербургскому СКА.