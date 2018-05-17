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Дацюк прокомментировал вылет сборной России с чемпионата мира по хоккею

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Павел Дацюк

Нападающий сборной России по хоккею Павел Дацюк прокомментировал поражение национальной команды от канадцев в четвертьфинале чемпионата мира. Слова 40-летнего форварда передает «Чемпионат.com».

«Я не учитель, чтобы отметки выставлять. Команда молодая, хочет победить», — сказал Дацюк.

Хоккеист также отметил, что не собирается завершать свои выступления за сборную, несмотря на то, что в команде, по его словам, взят курс на омоложение состава.

«Взят курс на омоложение, вот и меня омолодили. Если будет здоровье и будут приглашать, с удовольствием еще сыграю за сборную. Главное, помогать команде, а не просто футболку носить», — поделился форвард.

Ранее 17 мая сборная России уступила в овертайме канадцам 4:5. Решающую шайбу забросил Райан О'Райли.

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