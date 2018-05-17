Появилось видео решающего гола четвертьфинала Россия — Канада

Сборной Канады удалось обыграть россиян в овертайме в матче за выход в полуфинал чемпионата мира по хоккею благодаря шайбе Райана О'Райли. Видео взятия ворот Игоря Шестеркина размещено в официальном Twitter-аккаунте Международной федерации хоккея.

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Нарушение правил со стороны Кирилла Капризова оставило сборную России втроем. За пять минут до сирены О'Райли замкнул передачу Коннора Макдэвида и реализовал большинство, тем самым выведя канадцев в полуфинал турнира. Итоговый счет — 4:5 в пользу североамериканцев.

Чемпионат мира проходит в Дании, турнир продлится до 20 мая.

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