Появилось видео решающего гола четвертьфинала Россия — Канада

Сборной Канады удалось обыграть россиян в овертайме в матче за выход в полуфинал чемпионата мира по хоккею благодаря шайбе Райана О'Райли. Видео взятия ворот Игоря Шестеркина размещено в официальном Twitter-аккаунте Международной федерации хоккея.
Нарушение правил со стороны Кирилла Капризова оставило сборную России втроем. За пять минут до сирены О'Райли замкнул передачу Коннора Макдэвида и реализовал большинство, тем самым выведя канадцев в полуфинал турнира. Итоговый счет — 4:5 в пользу североамериканцев.
Чемпионат мира проходит в Дании, турнир продлится до 20 мая.
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