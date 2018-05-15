Сборная России проиграла и попала на Канаду на чемпионате мира

Сборная России проиграла команде Швеции в последнем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 15 мая, и завершилась со счетом 1:3. На третьей минуте форвард россиян Кирилл Капризов забросил первую шайбу. Во втором периоде по разу отличились нападающие шведской сборной Мика Зибанеджад и Рикард Ракелль. Последнюю шайбу в пустые ворота в конце третьего периода забросил защитник Маттиас Экхольм.

Швеция заняла первое место в группе А и в четвертьфинале сыграет с командой Латвии, занявшей четвертое место в квартете В. Россияне остались на второй строчке и в первом раунде плей-офф встретятся с Канадой — третьей командой группы В. Также в четвертьфинале сыграют сборные США и Чехии, Финляндии и Швейцарии. Все матчи состоятся 17 мая.

Чемпионат мира по хоккею продлится до 20 мая. Действующим победителем турнира является сборная Швеции.

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