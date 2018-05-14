Сборная России одержала четвертую разгромную победу на чемпионате мира по хоккею

Сборная России разгромила команду Словакии на групповом этапе чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 14 мая, и завершилась со счетом 4:0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Мамин (12-я минута), Никита Гусев (17-я), Максим Шалунов (59-я) и Илья Михеев (60-я).

Эта победа стала для россиян пятой на турнире. Ранее команда разгромила сборные Франции (7:0), Австрии (7:0), Белоруссии (6:0), а также обыграла швейцарцев (4:3). Единственное поражение подопечные Ильи Воробьева потерпели в матче с Чехией (3:4, в овертайме).

Следующая игра состоится 15 мая. Соперником сборной России станут шведы, которые лидируют в группе А. Отечественные хоккеисты отстают на одно очко.

Чемпионат мира по хоккею продлится до 20 мая.

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