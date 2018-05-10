Чехи нанесли России первое поражение на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею проиграла чехам в матче группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла вечером в четверг, 10 мая, и завершилась со счетом 3:4. В основное время в составе россиян отметились Никита Нестеров (2-я минута), Михаил Григоренко (22-я), Александр Барабанов (26-я). Чехи ответили шайбами Давида Крейчи (15-я), Дмитрия Яшкина (19-я) и Давида Пастрняка (25-я). Решающую шайбу в овертайме также забросил Пастрняк. Яшкин, урожденный россиянин, также отметился результативной передачей.

Это поражение стало для россиян первым на турнире. Ранее они обыграли белорусов, австрийцев и французов с общим счетом 20:0. В следующем матче, который состоится 12 мая, подопечные Ильи Воробьева сыграют с командой Швейцарии.

Турнир проходит в Дании с 4 по 20 мая. Действующим чемпионом мира является сборная Швеции. Россия в последний раз завоевывала золотые медали в 2014 году, на прошлом первенстве команда заняла третье место.

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