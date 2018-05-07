Российские хоккеисты разгромили сборную Белоруссии на чемпионате мира

Сборная России обыграла сборную Белоруссии со счетом 6:0 в третьем матче группового этапа на чемпионате мира по хоккею. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет в матче на 6-й минуте открыл Павел Дацюк. Затем забитыми шайбами отметились Максим Шалунов (26-я минута) и Илья Каблуков (30-я минута). На 40-й минуте снова отличился Дацюк. В третьем периоде шайбы забросили Максим Мамин (46-я минута), Кирилл Капризов (48-я минута).

6 мая сборная России разгромила австрийцев со счетом 7:0, 5 мая с таким же счетом — французов.

Следующую встречу россияне проведут против сборной Чехии 10 мая.

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