Сборная России забросила семь шайб и победила в первом матче на чемпионате мира

Сборная России разгромила команду Франции в стартовом матче на чемпионате мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 4 мая, и завершилась со счетом 7:0. Заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (8-я и 38-я минуты), Павел Бучневич (9-я), Евгений Дадонов (11-я), Александр Барабанов (43-я), Максим Шалунов (45-я) и Артем Анисимов (59-я).

29-я апреля сборная России прервала серию из пяти поражений, которая началась после ухода с поста главного тренера Олега Знарка. Команда переиграла Чехию со счетом 4:2. Для Ильи Воробьева, сменившего Знарка, эта победа стала первой во главе сборной страны.

Турнир пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Действующим чемпионом мира является сборная Швеции. Россия в последний раз завоевывала золотые медали в 2014 году, на прошлом первенстве команда заняла третье место.

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