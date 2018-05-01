Назван состав сборной России на чемпионат мира по хоккею

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым назвал состав национальной команды на чемпионат мира в Дании. Список размещен на сайте Федерации хоккея России.

В состав входят вратари: Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА); защитники: Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все — СКА), Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба — ЦСКА), Никита Зайцев («Торонто», НХЛ), Алексей Береглазов («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»).

Нападающие: Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все — СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (все — ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба — «Флорида», НХЛ), Артем Анисимов («Чикаго», НХЛ), Павел Бучневич («Рейнджерс», НХЛ), Никита Сошников («Сент-Луис», НХЛ), Алексей Бывальцев («Амур»), Илья Михеев («Авангард»).

Среди игроков сборной 20 представителей Континентальной хоккейной лиги и шесть спортсменов из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 8 хоккеистов КХЛ выступают за СКА, 7 — за ЦСКА.

Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!