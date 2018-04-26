Определен основной вратарь сборной России на чемпионате мира по хоккею

Тренер вратарей сборной России по хоккею Рашит Давыдов объявил, что первым номером сборной на предстоящем чемпионате мира в Дании будет голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин. Слова специалиста приводит «Р-Спорт».

«Предпочтение отдаем опыту, человеку, который знает, что такое под прессингом тянуть команду на себе», — отметил Давыдов. Он также подчеркнул, что, хотя Кошечкин является основным вратарем, шанс проявить себя могут получить и остальные голкиперы сборной.

«Кошечкин не удовлетворен сезоном и хочет доказывать. Видно, что он заряжен. Для него это вызов — он никогда не играл на чемпионатах мира номером один», — добавил специалист.

«Металлург», цвета которого защищает Кошечкин, в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) добрался до полуфинала Восточной конференции. В борьбе за Кубок Гагарина команда уступила будущему обладателю трофея — казанскому «Ак Барсу», уступив в серии со счетом 1-4.

Вместе со сборной 35-летний голкипер стал олимпийским чемпионом в 2018 году на Играх в Пхенчхане. Также в активе хоккеиста золото чемпионата мира в 2009 году.

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