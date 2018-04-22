Сборная России без Знарка потерпела третье поражение подряд

Сборная России по хоккею под руководством Ильи Воробьева уступила со счетом 1:2 команде Чехии в рамках этапа Еврохоккейтура — это поражение стало для российских хоккеистов третьим кряду. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча проходила в чешском Пардубице. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Филип Хитил (на 9-й минуте) и Матей Странски (на 21-й). Единственную шайбу в составе россиян провел Алексей Кручинин за 10 минут до конца третьего периода матча.

На чешском этапе Еврохоккейтура сборная России уступила во всех трех матчах, не заработав ни одного очка и заняв четвертое последнее место. Команда под руководством Ильи Воробьева каждый раз проигрывала со счетом 1:2. Сильнее россиян оказались шведы и финны. Подобный результат стал худшим в истории турнира, которая отсчитывается с сезона 1996/1997.

Еврохоккейтур — ежегодный турнир. Рассматривается как подготовительный этап к чемпионату мира.

12 апреля нынешний тренер сборной России сменил Олега Знарка, который привел российскую команду к победе на Олимпиаде в Пхенчхане. 43-летний Воробьев был выбран временно исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной.

Под руководством Знарка сборная России также становилась сильнейшей на чемпионате мира в 2014 году.

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