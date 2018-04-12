В ФХР исключили обиду Знарка на неподаренные BMW

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опровергла информацию о том, что одной из причин ухода Олега Знарка с поста главного тренера национальной сборной стала обида специалиста на то, что он и его коллеги не получили автомобили BMW за победу на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Пресс-служба ФХР сообщила, что данная информация «в корне не соответствует действительности». Версию об обиде Знарка опубликовал журнал «Бизнес Online».

Ранее, 12 апреля, в ФХР объявили, что Знарок уходит с поста главного тренера сборной и станет консультантом команды. Исполняющим обязанности главного тренера будет член тренерского штаба Илья Воробьев.

В финале хоккейного турнира Олимпиады российская команда под руководством Знарка победила сборную Германии со счетом 4:3. Как и другие российские спортсмены, завоевавшие золотые медали на Играх в Пхенчхане, российские хоккеисты получили ключи от BMW X5.

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