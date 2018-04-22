Определился обладатель Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» оказался сильнее московского ЦСКА в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и в третий раз завоевал Кубок Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хоккеисты «Ак Барса» обыграли столичных армейцев со счетом 1:0, доведя счет в серии (до четырех побед) до 4-1. Канадский нападающий Роб Клинкхаммер стал автором единственной шайбы. Канадец поразил ворота соперника на 42-й минуте встречи.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ казанцы оказались сильнейшей командой Дивизиона Харламова. В матчах плей-офф «Ак Барс» оставил за бортом турнира хабаровский «Амур», магнитогорский «Металлург», и челябинский «Трактор».

В 2009 году «Ак Барс» стал первым обладателем Кубка Гагарина. В 2010-м казанцы уже во второй раз выиграли главный трофей КХЛ.

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