Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста и велел ему «не пыхтеть»

Главный тренер хоккейного клуба «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов сорвался на журналиста на пресс-конференции после поражения от «Металлурга» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ. Видеозапись опубликована на YouTube.

Один из репортеров спросил, почему тренер не выпустил на лед нападающего Даниса Зарипова. Билялетдинов заявил, что не станет отвечать на этот вопрос, но другие корреспонденты поддержали коллегу. Когда журналист снова обратился к тренеру, тот разгорячился.

«Че ты пыхтишь? Че пыхтишь-то? Не пыхтит он. Не так надо свою команду поддерживать, как ты это делаешь», — сказал ему Билялетдинов. На другой пресс-конференции, видеозапись которой тоже размещена на YouTube, тренер не стал отвечать ни на один вопрос этого репортера.

Следующий матч между командами пройдет 17 марта в Казани.

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