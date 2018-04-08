ЦСКА оставил СКА без финала Кубка Гагарина

Московский ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА и вышел в финал Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев. За СКА шайбами отметились нападающий Никита Гусев (1-я минута) и Илья Ковальчук (4-ая минута). За ЦСКА шайбы забросили Никита Нестеров (36-я минута) Михаил Григоренко (56-я минута). Решающая шайба на счету Григоренко (69-я минута).

Общий счет в серии — 4:2.

В финале Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с казанским «Ак Барсом», обыгравшим в финале Восточной конференции челябинский «Трактор».

Первый матч между командами состоится 14 апреля в Казани.

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