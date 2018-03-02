Российские хоккеисты рассказали о переломном моменте в финале на Олимпиаде

Российские хоккеисты Кирилл Капризов и Сергей Андронов в эфире радиостанции «Европа Плюс» рассказали о переломном моменте в концовке основного времени финального матча с Германией на Олимпийских играх в Пхенчхане.

По словам Капризова, когда россияне в конце третьего периода стали проигрывать со счетом 2:3 и получили удаление, наступила некая тишина. «Не то что отчаяние, а как бы… ты себе говоришь: "Ну ладно, так, идем дальше". Наверное, в тот момент нельзя было давать себе слабины и вообще времени на мысли, отвлекаться ни на что было нельзя», — пояснил Андронов.

Он добавил, что в тот момент все осознавали ситуацию, и «даже говорить не надо было ничего уже». «Каждый уже понимал, что либо сейчас, либо у кого-то больше никогда в жизни не будет момента», — сказал Капризов.

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Выступающие за московский ЦСКА игроки также рассказали о внутренней атмосфере в российской сборной, которая на Олимпиаде в Корее была составлена из хоккеистов столичного армейского клуба, СКА и магнитогорского «Металлурга». «Приятно, что из нашего клуба, из ЦСКА, так много игроков», — признал Андронов, отметив политику руководства армейцев по возвращению своих воспитанников из НХЛ и работу владельца клуба, компании «Роснефть». «"Роснефть" нам предоставляет очень хорошие условия и для отдыха, и для подготовки. Игрок выходит на поле и полностью свою голову отдает тому, что он делает», — подчеркнул хоккеист. Капризов в эфире «Спорт FM» заметил, что благодаря нефтяной компании за ЦСКА приходит болеть много людей.

В финале олимпийского хоккейного турнира россияне, выступавшие под нейтральным флагом, обыграли немцев со счетом 4:3. Решающую шайбу в овертайме забросил Капризов, он же трижды ассистировал своим партнерам. За три минуты до конца основного времени российские хоккеисты уступали со счетом 2:3, но за 56 секунд до финальной сирены отыгрались благодаря голу Никиты Гусева.

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